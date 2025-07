Le coach du STVV Wouter Vrancken revient sur le penalty très contesté accordé à La Gantoise

Wouter Vrancken est revenu, après la rencontre face à La Gantoise, sur le penalty contestable accordé aux Buffalos. Il a également tenu à souligner la belle cohésion de son groupe cette saison.

Le STVV a parfaitement lancé sa saison en s’imposant 3-1 contre La Gantoise. Supérieurs durant 90 minutes, les Trudonnaires ont dû attendre un éclair d’Adriano Bertaccini pour faire sauter le verrou. Les Buffalos ont ensuite recollé au score sur un penalty particulièrement léger… alors que le STVV n’en a pas obtenu un pour une faute similaire sur Bertaccini.

"L’autre était tout aussi légère, et pourtant elle a été sifflée", regrette Wouter Vrancken, l’entraîneur du STVV. "C’est dommage, parce qu’on nous avait bien expliqué avant la saison qu’il n’y aurait plus de ‘penaltys low-cost’."

Dès la première journée, cette promesse semble déjà rompue. Mais ce n’est pas ce que veut retenir Vrancken : "Ce n’est pas le plus important. Ce qui compte, c’est la manière dont on s’est battus les uns pour les autres, et comment on s’est relevés après des coups durs qu’on ne méritait pas. J’ai vu une équipe prête à se sacrifier pour l’autre."

Un état d’esprit qui n’était pas toujours là la saison dernière : "Ils ont couvert les erreurs des autres. Pas des petits groupes séparés, mais un vrai collectif. Au-delà de la tactique et de tout ce qu’on demande, ça, c’est fondamental. On a besoin les uns des autres."

"La saison passée, dès qu’il y avait un coup dur, tout s’écroulait. Aujourd’hui, ce n’est plus du tout le cas. Et ça, j’en suis très heureux", conclut le coach du STVV.