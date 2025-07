Un jeune joueur formé au Standard a fait ses débuts avec le Fortuna Sittard en match amical

Moussa Gbemou a affronté le SV Elversberg pour sa première en match amical avec le Fortuna Sittard.

Moussa Gbemou a fait ses débuts avec le Fortuna Sittard. Le jeune joueur formé au Standard évolue au poste de milieu offensif.

Il a remplacé à la 83e minute de jeu Makan Aïko. L'équipe du jeune joueur de 17 ans s'est finalement imposée sur le score de 2-3.

Bambasé Conté a été auteur d’un doublé pour le SV Elversberg (2. Bundesliga), avec des buts inscrits à la 32e et 55e. Mené 2-0, le club de Moussa Gbemou s'est finalement imposé grâce à un doublé de Paul Gladon (66e, 71e sur penalty) et un but à la 90e d’Owen Johnson.

Cette rencontre amicale se déroulait samedi dernier à 13h30. Le prochain match amical des Néerlandais est prévu le vendredi 1er août face au Bayer Leverkusen.

La saison d’Eredivisie reprendra quant à elle ses droits le vendredi 8 août. L'équipe néerlandaise affrontera les Go Ahead Eagles à 20h00.