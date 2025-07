Zakaria El Ouahdi est sorti sur blessure contre le Club de Bruges : le verdict est tombé

Zakaria El Ouahdi est sorti sur blessure lors de la première journée de Pro League. Heureusement, il ne s'agirait que d'une crampe !

Le KRC Genk a entamé sa saison par une défaite (1-2) face au Club de Bruges. Les Limbourgeois ont bien commencé et ont ouvert le score grâce à un joli but de Hyeon-Gyu Oh.

Mais en seconde période, les Limbourgeois ont tout laissé filer. Les défenseurs du Club, Joel Ordonez et Brandon Mechele, ont marqué.

Mais la défaite n’a pas été le seul coup dur. Zakaria El Ouahdi a dû quitter le terrain blessé après 75 minutes. Il souffrait du mollet...

Heureusement, une bonne nouvelle est rapidement tombée. Selon le Belang van Limburg, l'entraîneur Thorsten Fink a déclaré que le latéral ne souffrait pas d'une blessure au mollet, mais d'une forte crampe.

Une excellente nouvelle pour Genk, qui espère voir un pilier comme Zakaria El Ouahdi jouer un maximum de matches. Il a déjà été lié à un transfert cet été, mais rien de concret ne semble être sur la table pour l’instant.