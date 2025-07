Anderlecht force 5, le Standard solide : voici notre onze type du weekend de reprise

Le championnat a repris, les bonnes vieilles habitudes du lundi aussi. Nous vous proposons donc notre onze type de cette journée de reprise.

La plupart des équipes ont beau ne pas être encore prêtes, la plupart des coachs ont beau encore attendre du renfort, certains hommes forts de la saison dernière ont beau avoir encore la tête ailleurs, le championnat a bel et bien repris ce weekend. En ce lundi toujours particulier de lendemain de reprise, voici notre onze de cette première journée inaugurale...voire expérimentale.

Gardien

Entre les perches, Matthieu Epolo aurait mérité une place. Le gardien du Standard a été précieux pour conserver l'avance des siens quand le bâteau tanguait, notamment en début de deuxième mi-temps. Mais Simon Mignolet a fait plus fort encore. Sans lui, le Club de Bruges n'aurait sans doute pas goûté à la victoire contre Genk. Le Trudonnaire n'a pas été élu homme du match pour rien : bien avant que le Club ne renverse la situation, ses arrêts ont permis à l'équipe d'y croire encore, en gardant un seul but d'écart.

Défense

Sur le côté droit, Benoît Nyssen a bien commencé sa première saison en D1A. Après deux saisons très abouties dans l'antichambre de l'élite (8 buts et 13 assists avec le RFC Liège et Zulte Waregem), son volume de jeu pourrait être une belle surprise cette saison. Dans l'axe, Brandon Mechele fait partie, avec Simon Mignolet, de la vieille garde toujours fringante du Club. A l'image de l'équipe, Mechele a souffert mais a été chercher la victoire au courage, en marquant le but décisif dans les dix dernières minutes.

Aux côtés du défenseur brugeois, Josué Homawoo a fait forte impression avec le Standard. Pour sa première en Pro League, le défenseur togolais, fraichement arrivé du championnat roumain, a déjà joué en patron, avec beaucoup de personnalité et de robustesse dans les duels. A gauche, nous avons descendu Ousseynou Niang de quelques mètres pour lui permettre de figurer dans notre onze. Le Sénégalais a bien grandi depuis son arrivée à l'Union : outre sa générosité dans l'effort, il est également capable de gestes tout en finesse, comme cette assist sur le but de l'égalisation contre l'Antwerp.

Entrejeu

Dans le milieu, il était impossible de passer à côté de Nathan De Cat. Sur la lancée de ce qu'il avait proposé la saison dernière avec les U23 puis avec le noyau A en fin d'exercice, le blondinet de tout juste 17 ans a apporté sa vision du jeu, en pensant très souvent vers l'avant. Pouvant compter sur un fidèle lieutenant avec Enric Llansana, De Cat a fait ce que l'on attendait de lui, l'action menant à son assist à Thorgan Hazard est un bel aperçu du registre du garçon.

Dans notre duo de l'entrejeu, Marco Ilaimaharitra l'a joué sobre, mais n'en a pas été moins important pour autant. Le Malgache a stabilisé le milieu du Standard, permettant à ses coéquipiers de se livrer offensivement en sachant que la couverture était là. L'ancien capitaine de Charleroi a même inscrit un but sur penalty comme cerise sur le gâteau. Il lui en faudra plus pour se faire définitivement adopter, mais le nouveau régulateur de Mircea Rednic est sur le bon chemin.

Soutiens d'attaque

Avec les cinq buts marqués par Anderlecht, difficile de se passer des créatifs mauves pour animer notre attaque. A ce petit jeu, Nilson Angulo et Thorgan Hazard ont fait merveille, dans des registres différents. Le premier, tout en provocation et en changements de rythme, a donné le tournis à la défense de Westerlo. Son toucher de balle n'était pas en reste, avec un assist soyeux pour Tristan Degreef et un enroulé absoluement somptueux pour permettre à Anderlecht de reprendre l'avance.

Décrié depuis des semaines, Thorgan Hazard avait lui aussi très faim. Un besoin de remettre les choses au clair qui lui a permis, en plus de son influence dans le jeu du Sporting, de se montrer jusqu'au-boutiste dans le dernier geste avec deux buts (et même un troisième annulé pour un hors-jeu de quelques centimètres). Aux côtés de deux Mauves, Ryotaro Ito. Le Japonais n'est pas le numéro dix que fait le plus de bruit en Pro League, mais son influence sur le jeu de Saint-Trond est énorme. Sur sa lancée de la saison dernière, il a conclu sa belle prestation contre La Gantoise en pliant le match dans le temps additionnel.

Attaquant de pointe

Poser la question "Qui d'autre qu'Adriano Bertaccini ?" serait réducteur au vu des prestations d'autres attaquants comme Thomas Henry, Raul Florucz, Oh Hyeon-gyu ou Jelle Vossen. Mais en décidant du match contre La Gantoise d'un but superbe (avant d'être à l'assist sur le 3-1) en montant au jeu, le buteur du STVV a sans doute dit adieu en beauté au Stayen...et à notre onze du weekend.