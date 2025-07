Grâce à Jelle Vossen, Zulte Waregem a arraché un nul contre Malines, mais la suite pourrait s'annoncer compliquée...

Qui d'autre que Jelle Vossen pour offrir un point à Zulte Waregem à la 100e minute face au KV Malines ? Le buteur, meilleur buteur de Challenger Pro League la saison dernière, veut aussi marquer les esprits en Jupiler Pro League.

Un vieux renard ne perd jamais ses habitudes, c’est une évidence. Que ce soit pour transformer avec calme le penalty du 1-1 ou pour provoquer plusieurs cartons jaunes chez l’adversaire après des duels au milieu de terrain, Jelle Vossen sait tout faire.

À son âge, il continue de se comporter comme un "jeune poulain". Il court après tous les ballons et se donne énormément pour l’équipe, n’hésitant pas à redescendre très bas sur le terrain pour aider.

"Cela nous donne un petit coup de pouce en plus", ont déclaré Vossen et l'entraîneur Sven Vandenbroeck après le match. Car les prochaines semaines s’annoncent particulièrement éprouvantes.

Des déplacements à Westerlo et Anderlecht sont à venir, suivis par la réception du Club de Bruges et de Saint-Trond, puis un voyage à Genk avant la première trêve internationale. "C’est un programme lourd, mais on voulait débuter avec un match en déplacement et on prend déjà un bon point à domicile", a souligné le coach.

"C’est un peu à double tranchant. Peut-être que c’est mieux d’affronter quelques grosses équipes maintenant, parce qu’elles ne sont pas encore tout à fait prêtes ou qu’elles doivent gérer leurs matches européens."