Abdelkahar Kadri bientôt lancé dans un nouveau défi en Pro League ?

Abdelkahar Kadri pourrait rejoindre La Gantoise cet été. Les négociations entre les Buffalos et le KV Courtrai sont en cours.

La Gantoise veut recruter Abdelkahar Kadri. Après une saison intéressante du côté de Courtrai, l'international algérien suscite l'intérêt des Buffalos.

Lors de l'exercice 2024-2025, le milieu offensif a disputé 31 matchs, inscrit six buts et délivré neuf passes décisives. Le joueur est en Flandre-Occidentale depuis août 2021 et est sous contrat jusqu'en juin 2026. Il est estimé à 2,20 millions d'euros d'après Transfermarkt.

Les Gantois ont déjà proposé une offre de 500 000 euros au début de l'été, mais celle-ci a été refusée selon Sacha Tavolieri. La Gantoise a désormais repris les négociations.

Ce transfert permettrait à Abdelkahar Kadri de passer un cap en rejoignant un club du top belge. Le KV Courtrai, après avoir été relégué la saison dernière, n'évolue actuellement plus dans l'élite du football belge.

Les hommes d'Ivan Leko ont, quant à eux, complètement manqué leur entrée en matière en Pro League. Ils se sont inclinés sur le score de 3-1 contre le STVV.