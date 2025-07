À Liège, le rendez-vous est pris : ces 'Diables Rouches' qui pourraient retrouver Sclessin en grande pompe

Les Diables Rouges joueront bien à Sclessin cette saison. Plusieurs anciens Rouches pourraient revenir à la maison à cette occasion.

Jusque dans les seventies, les Diables avaient leurs petites habitudes à Sclessin. Mais depuis, leurs apparitions s'y sont raréfiées. La dernière remonte ainsi à 2019 avec cette fameuse victoire 9-0 contre Gibraltar. C'est donc avec une certaine impatience que la Principauté a appris aujourd'hui la tenue de Belgique - Liechtenstein en bords de Meuse.

Les matchs disputés dans le chaudron du Standard sont riches de souvenirs pour les Rouches. Même dans l'histoire récente de notre équipe nationale, les matchs à Sclessin ont souvent fait honneur aux Rouches, comme à Steven Defour (qui y a marqué son premier but en Diable avant d'être réclamé 'red or dead' par tout un stade), Axel Witsel, auteur de cette folle bicyclette il y a six ans, ou même Jean-François Gillet, qui y est apparu pour l'une de ses neuf caps en 2011 contre la Roumanie.

Si Axel Witsel ne devrait pas faire son retour à Liège contre le Liechtenstein (préférable vu ses tergiversations de l'été ?), d'autres joueurs élevés en cité ardente pourraient retrouver leur ancien public à cette occasion.

Rudi Garcia sensibles aux régionaux de l'étape ?

Commençons par le cas le plus compliqué, Arnaud Bodart. L'ancien portier des Rouches n'aura pas la tâche facile derrière Thibaut Courtois, Mate Sels, Senne Lammens et Maarten Vandevoordt. Mais Bodart n'a pas choisi le club le plus indifférent à Rudi Garcia en signant à Lille. Là non plus, y jouer ne sera pas facile. Mais il faudra surveiller sa situation dans les mois à venir avec le probable départ de Lucas Chevalier.

L'arrivée d'un nouveau portier pourrait ne rien changer au statut de doublure de Bodart, mais la concurrence pourrait tout de même lui laisser plus de place que la nouvelle idole du LOSC. D'autant qu'en sélection, la situation de Maarten Vandevoordt et Senne Lammens (qui pourrait franchir un cap cet été) sera aussi à surveiller.

En défense, Arthur Theate devrait par contre bien en être. Même si le défenseur de Francfort n'a pas encore débuté de match sous les ordres de Rudi Garcia, il reste une valeur sûre des Diables et de la Bundesliga. De quoi lui ouvrir la porte à un tout premier match à Sclessin. Un grand moment en perspective pour celui qui avait dû quitter le Standard pour lancer sa carrière professionnelle à Ostende.

De grande première, il pourrait également en être question pour Diego Moreira. Le fils d'Almani Moreira est né à Liège pendant que son père évoluait chez les Rouches. Moreira est resté en cité ardente jusqu'à ses 16 ans, avant de mettre le cap sur Benfica.

De son côté, Ameen Al Dakhil a bien évolué dans le chaudron de Sclessin mais fait lui aussi partie de ces joueurs qui n'ont, à regret, pas eu le temps de véritablement se montrer aux supporters. Le Belgo-irakien n'a eu droit qu'à 14 matchs en Rouche avant d'être vendu à Saint-Trond pour régler quelques vieilles casseroles de la direction. Lui aussi serait heureux de revenir à la maison. Même si pour cela, il faudra jouer du côté de Stuttgart.

Dans le milieu de terrain, Nicolas Raskin semble partir avec plus de certitudes après ces prestations de haut vol des derniers mois. Depuis l'Ecosse, l'homme aux 96 matchs pour le Standard ne cache pas son amour pour ses anciennes couleurs, qu'il ne manque jamais de soutenir à distance.

Pour Christian Benteke et Michy Batshuayi, un retour là où tout a commencé apparaît plus difficile. Mais avec les Diables Rouches cités précédemment, le noyau a déjà de quoi s'attirer un supplément d'âme venu des tribunes au moment de fouler le terrain du chaudron.