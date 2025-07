"La" recrue d'Olivier Renard marque déjà son territoire à Anderlecht

Nathan Saliba ne pouvait pas rêver de meilleurs débuts sous le maillot du RSC Anderlecht. Le milieu de terrain canadien a marqué sur sa première touche de balle.

Sans surprise, à son arrivée pour ce qui sera sa première interview d'après-match ce dimanche, Nathan Saliba avait un grand sourire aux lèvres. Le Canadien venait en effet de vivre un véritable rêve pour son premier match de Jupiler Pro League. Et on ne croit pas si bien dire.

« J'en ai littéralement rêvé la nuit passée, de ce premier but. Mais de là à ce que ça devienne réalité », rigolait Saliba, qui s'exprime bien sûr en français. « J'essaie toujours de venir mettre la tête sur corner, et là, Ludwig me met un très bon ballon. C'est tellement fou que j'ai cru que c'était faux, que je n'avais pas marqué (rires) ».

Un but qui signifie d'autant plus pour lui que sa famille était en tribunes. « En effet, mes parents et ma soeur étaient dans les estrades », sourit-il en utilisant sa première exception typiquement québécoise. « C'était le dernier match auquel ils assistaient avant de repartir pour Montréal, je suis donc très content de leur offrir ce souvenir ».

Saliba peut-il s'imposer comme titulaire ?

Sur le plan individuel, Nathan Saliba peut également se réjouir que ce but lui permette de marquer son territoire. Car la concurrence est rude dans l'entrejeu et le Canadien est très attendu : il a l'étiquette de transfert « signé » Renard, qu'il connaissait au Montréal CF. C'est la première fois que les réseaux canadiens du directeur sportif d'Anderlecht ont été utilisés.

« Je ne dirais pas que ça me met une pression supplémentaire, non. La pression, je l'aurais eue de toute façon en signant dans un grand club comme Anderlecht, ça ne change rien. La présence d'Olivier m'aide juste à m'intégrer », relativise Saliba, qui est devenu le premier joueur canadien à marquer pour le RSCA depuis un certain Tomasz Radzinski.

« Je sais qu'il a laissé de très bons souvenirs ici et c'est un honneur de lui succéder. Je sais que j'ai pris le même numéro que lui, mais c'est un heureux hasard et rien de plus », assure-t-il. « Mon adaptation se passe très bien, j'ai eu quelques bonnes semaines de préparation. Mon rôle dans ce double pivot est idéal pour moi ».

Il lui faudra désormais confirmer et obtenir une place de titulaire qui lui semble promise, mais qu'il devra conquérir face à une solide concurrence. « Comme tout le monde, mon objectif est de jouer un maximum, mais le niveau ici est plus élevé, la concurrence est de haut niveau. À moi de faire ce que j'ai à faire pour jouer le plus possible », conclut Nathan Saliba.