Pas un, pas deux, mais... trois renforts dans la même journée pour les Francs Borains

À deux semaines du coup d’envoi en D1B (Challenger Pro League), les Francs Borains ont décidé d’accélérer. Et pas qu’un peu : en une seule journée, le club a officialisé trois arrivées.

Noah Diliberto est l’un des renforts du jour. Passé par Valenciennes, il évoluait en Pologne sous les couleurs de Łódź. Ce milieu de 23 ans s’est engagé pour deux saisons, avec une année en option.

Autre recrue, Philipp Wydra. Âgé de 22 ans, le milieu arrive du Rapid Vienne, où il a été formé.. Lui aussi a signé pour deux ans avec une option. Un joueur propre, capable de faire le lien entre les lignes.

Jovan Mituljikic complète ce trio. L’ailier serbe était libre depuis la fin de son aventure avec Radnički Niš. À 22 ans, il rejoint les Francs Borains pour deux saisons, plus une éventuelle année supplémentaire.

Trois jeunes profils, formés dans des contextes différents et un recrutement ciblé. Le RFB montre qu’il ne veut pas perdre de temps.

𝗡𝗢𝗔𝗛 𝗗𝗜𝗟𝗜𝗕𝗘𝗥𝗧𝗢 𝗘𝗦𝗧 𝗕𝗢𝗥𝗔𝗜𝗡 ✅ A 23 ans, il a déjà joué 95 matchs de Ligue 2 avec @VAFC , a porté les couleurs de Lens et a connu une expérience à l’étranger. Qualité et expérience pour notre milieu de terrain ! 🟢 Le communiqué : https://t.co/N95DhUyW0u pic.twitter.com/b3AtLQI4eE

𝗝𝗢𝗩𝗔𝗡 𝗠𝗜𝗧𝗨𝗟𝗝𝗜𝗞𝗜𝗖 𝗘𝗦𝗧 𝗕𝗢𝗥𝗔𝗜𝗡 ✅

L'ailier serbe de 22 ans nous rejoint !



Formé à l’Etoile Rouge de Belgrade, il a enchaîné quelques prêts et accumulé plus de 100 matchs en D1 et D2 serbe 🇷🇸



🟢 Le communiqué : https://t.co/3EQuTjQ33M pic.twitter.com/WlQPjIVSEN