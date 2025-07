Le "premier moment de magie" de Kevin De Bruyne avec Naples met déjà l'Italie à ses pieds

La préparation du Napoli avait commencé sur une piteuse défaite face à Arezzo, club de Serie C. Mais pour leur deuxième sortie, les Partenopei ont remporté une première victoire lors de leur stage à Val Di Sole. Ils se sont imposés 2 buts à 1 contre Catanzaro.

Une courte victoire contre un club de Serie B, voilà qui ne devait pas spécialement emballer les observateurs. Mais Kevin De Bruyne, qui sera l'attraction napolitaine cette saison, a déjà ravi la presse d'un superbe geste - qui n'a pourtant même pas été décisif.

En effet, De Bruyne a offert un véritable bijou de talonnade à Lucca, qui a tiré directement sur le gardien de but et privé le Belge de sa première passe décisive en Italie.

"Le premier moment de magie de Kevin De Bruyne au Napoli", s'enthousiasmera la presse italiene, qui en attend beaucoup de l'arrivée de l'ancien meneur de jeu de Manchester City chez les champions en titre de Serie A.

Giocata spettacolare di De Bruyne durante Napoli-Catanzaro 🤯



Tacco del belga per liberare il compagno. A vuoto i difensori avversari che non avevano letto in anticipo la magia di KDB 🔥



Che voto date alla giocata👇



🎥 SSC Napoli#SSCNapoli #DeBruyne #SpazioNapoli pic.twitter.com/rnuGNRUXSH