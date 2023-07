Une affaire à saisir ? Un Belge laissé libre par son club italien intéresse plusieurs clubs de D1A

Il y a une affaire à faire, et elle s'appelle Daam Foulon. L'ancien médian de Waasland-Beveren est laissé libre par Benevento au terme de son contrat.

Daam Foulon (24 ans) s'était signalé par chez nous sous le maillot de Waasland-Beveren, disputant 47 matchs et montrant de belles qualités de passing avec 9 assists depuis son flanc gauche. En 2020, il décrochait un surprenant transfert vers Benevento, alors en Serie A.

Depuis, Benevento est descendu en Serie B, et Foulon a disputé 86 matchs au total pour son club (dont 23 en Serie A), pour 3 buts et 5 passes décisives. Il arrivait cependant au terme de son contrat le 30 juin dernier et a été laissé libre.

L'ancien de Neerpede est donc une affaire à saisir et selon Sacha Tavolieri, au moins deux clubs y songeraient : Zulte Waregem et le KV Malines. Affaire à suivre...