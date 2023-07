🎥 📷 Le mariage de Thibaut Courtois en images : "Le plus beau jour de ma vie"

Thibaut Courtois a épousé Mishel Gerzig au Château de la Croix des Gardes, à Cannes. Un mariage XXL, qui a rendu très heureux le gardien du Real Madrid.

La polémique du brassard semble loin derrière lui : Thibaut Courtois et Mishel Gerzig se sont dits oui la semaine passée, et le Diable Rouge était visiblement aux anges. Courtois a partagé une vidéo de la cérémonie, grandiose, et de la fête qui s'est ensuivie via Instagram.

"Le jour où j'ai épousé ma meilleure amie était un rêve devenu réalité ! C'était le plus beau jour de ma vie, entouré des gens que nous aimons pour célébrer notre amour (...) Tout était comme dans un conte de fées", écrit Thibaut Courtois.