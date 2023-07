Anderlecht récupère un joueur prêté qui n'a pas convaincu

Il n'a jamais vraiment convaincu à Anderlecht et espérait se relancer en étant prêté dans un club de son pays natal. Bogdan Mykhaylichenko

Bogdan Mykhaylichenko, latéral gauche ukrainien, n'a jamais réussi à faire son trou au Sporting d'Anderlecht. Du coup, il y a quelques mois, il avait été prêté dans le club du Shakhtar. Il y avait une option de rachat prévue dans ce prêt.

Mais, l'Ukrainien n'a pas convaincu et va donc revenir à Bruxelles d'ici à quelques jours et sera à disposition de Riemer. Bogdan Mykhaylichenko était arrivé à Anderlecht en 2020 et est encore sous contrat jusqu'en juin 2024.