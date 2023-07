"Je ne me suis pas encore remis de la perte du titre"

Hier, l'Union a retrouvé le terrain pour la première fois depuis ce titre perdu dans les ultimes instants de la saison, mais aussi depuis le départ de Karel Geraerts. L'occasion de retrouver le sourire, même si tout n'a pas encore été digéré.

Cadre de l'Union Saint-Gilloise, Christian Burgess n'en était pas moins sur le pont dès le premier match amical de présaison remporté 0-9 sur le terrain de Nijlen. L'occasion pour lui de revenir sur les dernières semaines agitées. A commencer par le dénouement fatal à l'équipe la saison dernière : "J'y pense encore tout le temps : ce qui aurait pu être et ce qui aurait dû être. Je ne m'en suis probablement pas encore remis. C'est quelque chose qui restera toujours en nous. Mais en fin de compte, il faut regarder vers l'avant et vers la nouvelle saison" déclare-t-il au Laatste Nieuws.

Le robuste défenseur est également revenu sur le départ précipité de Karel Geraerts : "Personne ne s'y attendait. J'étais en vacances et j'ai soudain reçu de nombreux messages. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais c'est dommage. J'avais une très bonne relation avec Geraerts. Le groupe a été déçu, bien sûr. Karel est un bon entraîneur et un bon gars. Nous l'aimions et nous avons fait une belle saison. Mais c'est le football. Les entraîneurs passent, les joueurs aussi". Place désormais à Alexander Blessin pour remobiliser un groupe dont les séquelles mettront encore du temps à s'effacer.