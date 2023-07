La grande nouvelle tombe pour Lois Openda !

Alors que les négociations entre Lens et le RB Leipzig semblaient au point mort, la faute aux exigences énormes des Lensois, la situation se serait décantée ces dernières heures.

Cela n'est plus un secret que Leipzig veut absolument Lois Openda. Le Diable Rouge a éclaté cette saison sous le maillot de Lens. Mais les Sang et Or réclament pas moins de 50 millions pour leur attaquant, et ont déjà refusé 3 offres de la part des Allemands.

Ce mercredi, Leipzig aurai transmis une offre de 43 millions, assortis d'éventuels bonus. Un pas en avant indéniable, car Lens aurait à nouveau accepté de négocier. Les représentants allemands se seraient alors envolés vers Lens afin d'intensifier les discussions et tenter d'atteindre un accord.

Selon le média local LVZ, cela sera chose faite ! Les deux clubs se seraient accordés sur une somme de 45 millions d'euros, bonus compris. De son côté, Openda a déjà donné son accord à Leipzig, autour d'un contrat de 5 ans.