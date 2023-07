Lois Openda s'est mis le public lensois à dos : "Il sera hué à chaque match s'il ne part pas"

En partance vers Leipzig, le Diable Rouge avait affirmé en mai dernier que son ambition principale sur le court terme était de disputer la Ligue des Champions avec Lens la saison prochaine.

La saga Lois Openda n’est pas encore terminée mais semble doucement toucher à sa fin. Ce mercredi, Leipzig a formulé une quatrième offre à Lens pour l’ancien attaquant du Club de Bruges, estimée à 43M€ + bonus.

Alors que les trois premières offres avaient été refusées par les Sang & Or, cette nouvelle proposition semble convenir davantage aux attentes des dirigeants français, tant le montant discuté semble élevé.

S’il sort d’une grosse saison ornée de 21 buts et 9 passes décisives en 38 rencontres de Ligue 1 (il n’en a pas manqué la moindre), le joueur de 23 ans est passé totalement à côté de son Euro espoirs et n’a absolument pas augmenté sa cote sur le marché, ce que Lens espérait pour en tirer une plus belle indemnité.

Une citation qui passe mal

Dans ce dossier, Leipzig et Lens espèrent trouver une issue favorable cette semaine et le deal pourrait être entériné ce week-end, voire début de semaine prochaine. Un départ qui passe particulièrement mal dans le chef des supporters lensois.

Au mois de mai dernier, Lois Openda avait accordé une interview au journal l’Equipe. Dans cet échange, le Diable Rouge avait déclaré vouloir disputer la Ligue des Champions à Bollaert la saison prochaine. "Entendre la musique de la Ligue des Champions est un rêve de gosse. La jouer avec cette équipe en est un autre."

Il n’en sera donc rien. Ce qui lui est visiblement reproché, c’est d’avoir discuté et conclu un accord avec la formation allemande avant même le début des négociations avec Lens et de ne pas avoir respecté sa parole donnée aux supporters.

Sur Twitter, les Ultras lensois estiment d’ailleurs qu’il est désormais préférable qu’Openda quitte Lens cet été, tant il pourrait être hué lors d’une rencontre à Bollaert. On surveillera donc attentivement un éventuel Lens – Leipzig en Ligue des Champions si les deux formations se retrouvent dans la même poule.