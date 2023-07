Un géant d'Angleterre se rapproche de Roméo Lavia

Le jeune Diable Rouge ne devrait pas rester encore longtemps à Southampton, relégué en Championship.

Les prétendants ne manquent pas. La piste la plus chaude, c'est celle menant à Liverpool. Cela fait depuis plusieurs semaines que les Reds sont sur Lavia. Les choses semblent avoir bougé récemment.

Selon les informations de Sky Sports, les discussions avanceraient bon train. Il n'y aurait pas encore d'accord avec le joueur concernant le salaire. Malgré le haut prix demandé par Southampton (50 millions de livres, soit plus de 58 millions d'euros), Liverpool et son coach Jurgen Klopp seraient décidés à recruter Lavia.

Talks between Liverpool & #Lavia are concrete and ongoing.



🔴 Understand there is no agreement in terms of salary conditions yet. #LFC



➡️ As reported: His price tag is around £50m

➡️ Klopp wants him!



ℹ️: Very press resistant player - even in high pressure situations, he… pic.twitter.com/sFCxiFP7UR