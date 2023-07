Coup dur pour cet ancien espoir d'Anderlecht et de Bruges

A 23 ans, Noah Fadiga est un joueur important du Stade Brestois. Il doit malheureusement quitter le club pour raisons médicales.

Comme il l'a annoncé sur les réseaux sociaux, Noah Fadiga ne jouera plus avec le Stade Brestois.

Comme son père, Khalilou, il souffre de problèmes cardiaques. La commission médicale de la FFF (fédération française de football) a refusé la licence de Fadiga, l'obligeant alors à quitter le club.

Il pourra, sur conseil de son cardiologue, continuer sa carrière. Il est désormais libre de tout contrat.

Le communiqué de Fadiga, sur Instagram :

"Après des tests effectués à la fin de la saison dernière dans mon club, le Stade Brestois 29, il s'est avéré qu'une irrégularité était apparue dans mon rythme cardiaque.

J'ai alors subi des examens approfondis, par le professeur cardiologue Pedro Brugada.

Sur la base de ces examens, le Pr. Brugada m'a autorisé à poursuivre ma carrière sans aucun risque.

Malheureusement, la commission médicale de la Fédération française de football applique une "politique de tolérance zéro" et m'a donc retiré ma licence de footballeur français.

Je suis donc un joueur libre.

L'avis médical d'une autorité comme le Pr. Brugada me conforte dans l'idée que je peux continuer ma grande passion, ma carrière de footballeur.

Entre-temps, je me suis entraîné intensivement pour la nouvelle saison avec l'équipe de Lieven Maesschalck - movetocure - et je me sens en pleine forme et très motivé."