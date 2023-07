Les premiers choix forts chez les jeunes et le noyau de Carl Hoefkens pour le stage du Standard, sans Laifis et Perica

Le nouvel entraîneur du Standard a constitué un noyau de 28 joueurs pour partir en stage aux Pays-Bas, ce lundi. De nombreux jeunes ont été repris, avec certains choix forts. Kostas Laifis et Stipe Perica ne seront pas du voyage.

Ce lundi, le Standard prenait la route des Pays-Bas pour entamer son stage de préparation à la saison 2023-2024. Ce matin, les Rouches ont publié sur leurs réseaux sociaux la liste des 28 joueurs qui participeront à cette pré-saison.

Quatre gardiens, les blessés légers sont de retour

Pour démarrer cette revue du noyau, Carl Hoefkens a décidé de voyager avec les quatre gardiens professionnels : Arnaud Bodart, Laurent Henkinet, Matthieu Epolo et Tom Poitoux. Sorti blessé contre l'Olympic, Marlon Fossey est bien de la partie et recevra progressivement du temps de jeu. Gilles Dewaele, absent depuis le début de la saison dernière, termine sa rééducation et est dans le même cas.

Sur la feuille de match mais habillé en civile contre le RWDM, Lucas Noubi est bien du voyage. Les premières recrues, à savoir O'Neill, Price, Kawabe, Vanheusden et Mundle sont toutes présentes. Hakim Sahabo, recruté par le SL16 FC, restera à l'académie.

Des choix forts dans les jeunes

Comme attendu, Carl Hoefkens a sélectionné une bonne partie du SL16 FC, dont la presque totalité des joueurs prépare sa saison avec le noyau A et participe aux matchs amicaux. Deux absents de marque cependant, Thiago Da Silva, défenseur central et cousin d'Edmilson Junior, ainsi que Noah Mawete, qui a pris part à deux rencontres avec les A la saison dernière.

Enfin, on note les absences de Joachim Van Damme (non-repris), Kostas Laifis (dont le club est toujours sans nouvelles) et Stipe Perica, qui poursuit sa rééducation après une blessure à l'épaule.