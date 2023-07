Les clubs belges vont connaître un gros changement en Coupe d'Europe

Les trois compétitions européennes (Ligue des champions, Europa League, Conference League) vont connaître du changement. Le VAR arrivera plus tôt que les autres saisons.

La Confédération européenne de football a pris une grande décision ce lundi concernant ses trois tournois majeurs : Ligue des champions, Europa League, Conference League. Ainsi, cette saison, le VAR sera disponible plus tôt dans la compétition.

L'assistance vidéo à l'arbitrage sera mise en place dès les tours de qualification et couvrira donc 63 matchs de plus que la saison dernière en Ligue des champions. La saison dernière, le VAR avait été mis en place au troisième tour qualificatif.

"A présent, il sera mis en place dans toute l’Europe pour les matchs des premier et deuxième tours de qualification", a expliqué l'UEFA.

En Europa League, le VAR sera utilisé pour la première fois au troisième tour (36 matchs de plus) et en Conference League, il fera son apparition durant les barrages et la phase de groupes (140 matchs de plus).