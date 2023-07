Cité sur le départ, ce Belge de Milan semble très motivé pour revenir dans le coup

La première saison de Divock Origi (28 ans) a été très compliquée. L'attaquant belge serait déjà concerné par un départ loin de San Siro.

Origi profite des derniers jours de vacances, avant de débuter la préparation avec l'AC Milan. Son été semble mouvementé, lui qui n'est pas assuré de rester Rossoneri.

Avant de retourner à Milan, Origi s'est entraîné sur le terrain du Sporting Hasselt, aux côtés de plusieurs professionnels du sport.

Interviewé par Het Belang Van Limburg, le manager du Sporting Hasselt et agent de joueurs, Willem Ofori, assure qu'Origi fait tout pour revenir à son meilleur niveau.

"Il revenait de vacances et était dans le pays depuis un certain temps. Avant de partir pour l'Italie, il voulait s'entraîner sur le terrain. Les installations du Sporting Hasselt s'y prêtent parfaitement. Divock est très impatient d'entamer la nouvelle saison. Le fait qu'il veuille s'entraîner à Hasselt à un tel moment en dit long sur sa motivation. Il est en pleine forme et son entraîneur personnel l'accompagne en permanence. Il est donc parfaitement préparé", a expliqué Ofori.