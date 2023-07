Vadis Odjidja, un artiste parti sur la pointe des pieds qui aurait mérité plus dans sa carrière

Vadis Odjidja n'évoluera plus en Jupiler Pro League la saison prochaine. Notre football perd un artiste, qui n'aura jamais vraiment passé le palier que son talent aurait pu lui permettre.

Vadis Odjidja a déjà 34 ans. Et à l'âge où certains optent pour les millions de l'Arabie Saoudite, de la Russie ou pour le soleil de Miami, le Gantois a décidé de relever un drôle de défi : le Hajduk Split d'Ivan Leko. Le soleil y est au programme, mais également la Coupe d'Europe, puisque Split disputera la Conference League.

Un choix un peu romantique, pour l'ex-capitaine de Gand en fin de contrat. On sentait Vadis en perte de vitesse, même s'il a encore pu disputer 44 matchs toutes compétitions confondues la saison passée.

Mais les adieux ne sont pas amers, après 204 matchs pour les Buffalos : Odjidja a étalé sa classe sur et en dehors des terrains, devenant une figure très aimée des supporters et des employés du club, et très appréciée des médias.

Pourtant, la carrière de Vadis Odjidja a un sacré goût de trop peu. Un regard à ses sélections avec les Diables Rouges y suffit : 3 caps seulement, pour un joueur dont le talent n'était certainement pas inférieur à certains cadres de la génération dorée - les Defour, Fellaini ou Chadli.

Le tournant en 2012

La carrière de Vadis aurait probablement pris une toute autre tournure si, en 2012, alors qu'il est au sommet de son art avec le Club de Bruges, son transfert à Everton n'était pas tombé à l'eau. Les papiers avaient été fournis trop tard par le Club. "Ma carrière aurait été très différente. J'ai été bloqué volontairement à Bruges", affirmait-il plus tard dans Sport-Foot Magazine.

© photonews

C'est finalement à Norwich, en Championship, qu'il commence une seconde expérience à l'étranger (après Hambourg, très jeune) qui sera loin d'être une réussite. Son pic de forme ? Une superbe saison avec le... Legia Varsovie (2016-2017), loin des sommets qu'il espérait atteindre.

Sa carrière en demi-teinte, il ne la doit probablement pas qu'à cette signature manquée il y a plus de 10 ans maintenant. De mauvais choix par dépit, un manque de travail dans sa seconde partie de carrière ? L'un des plus beaux pieds droits passés par la Pro League restera une énigme. Mais il aura laissé des souvenirs marquants au fil de plus de 300 matchs en D1A...