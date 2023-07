L'Ajax donne de bonnes nouvelles d'Edwin Van der Sar après son hémorragie cérébrale

Depuis son accident en vacances le 7 juillet, Edwin Van der Sar (52 ans) était hospitalisé dans un état grave mais stable dans un hôpital croate. L'Ajax Amsterdam a révélé ce samedi que l'ancien gardien de but des Pays-Bas et de Manchester United avait été rapatrié.

Van der Sar est actuellement dans un état stable et hors de danger, et est aux soins intensifs dans un hôpital néerlandais, a déclaré sa femme Annelies via les canaux de l'Ajax.

Update Edwin van der Sar on behalf of his wife Annemarie (July 15): ⁰⁰Edwin has been repatriated from Croatia on Friday evening and is currently in the intensive care unit of a Dutch hospital. His situation remains the same: stable, in a non-life-threatening condition and… pic.twitter.com/Ji7G8o1Rtl