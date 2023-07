La grande promesse de Steven Defour et une bonne nouvelle pour Julien Ngoy à Malines

Treizième l'année dernière, Steven Defour doit tirer le meilleur parti de ses joueurs à Malines pour sa première saison complète derrière les caserne. Deux éléments offensifs, décevants la saison dernière, ont d'ailleurs reçu une promesse de sa part.

Yonas Malede et Julien Ngoy ont rarement réussi à impressioner la saison dernière. Cela pourrait cette fois être différent, avec un rôle plus adapté aux deux ailiers. "Ils vont très bien. Ils ont joué de bons matchs amicaux et s'entraînent très bien" déclare Steven Defour au micro de Walfoot.be.

Avec l'arrivée de Lion Lauberach, les deux déceptions de la saison dernière n'auront plus à évoluer en pointe. "Leur position préférentielle est plutôt sur le flanc, pour déborder ou rentrer dans le jeu. Les épingler à une position d'attaquant était très difficile" poursuit l'ancien Diable Rouge.

"On ne peut pas leur en vouloir s'ils ont fait une moins bonne saison, ils n'ont pas évolué à leur poste. Maintenant, ils vont recevoir la chance de se montrer dans de meilleures conditions." Pour Malede et Ngoy, cela signifie entrer en concurrence avec Geoffry Hairemans et Nikola Storm.

Steven Defour attend encore d'autres renforts offensifs, alors que les transferts déjà réalisés incluent trois joueurs libres, et donc gratuits. "Il n'y a pas beaucoup de clubs qui baissent déjà leur prix. A la fin du mercato, certains grands clubs veulent se débarasser des joueurs qui ne répondent pas directement présent. C'est à ce moment-là qu'il y a de belles oportunités" a conclu l'entraîneur de Malines à notre micro.