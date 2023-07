Le sort s'acharne : très mauvaise nouvelle pour Lukaku

Romelu Lukaku vit un été très mouvementé, c'est le cas de le dire. Lâché par l'Inter, le Diable Rouge doit encore se trouver une nouvelle porte de sortie.

Cette porte de sortie, cela risque bien de ne pas être la Juventus de Turrin. Et cela, en dépit des nombreuses informations provenant d'Italie, rapportant des négociations entre le Belge et la Vieille Dame.

Lors de sa présentation à la presse, le nouveau directeur technique de la Juve, Cristiano Giuntoli, a expliqué que le club ne devrait plus recruter de nouveaux joueurs. Pas de Lukaku, donc.

"Lukaku, un achat à la Giuntoli ? (...) Nous devons faire un mercato viable, un mix entre jeunes et éléments plus experts. Nous discutons avec beaucoup d'équipes puis les journaux écrivent ce qu'ils veulent. Nous, nous misons beaucoup sur Vlahovic, Chiesa, Kean et Milik", at-il déclaré. "Nous sommes convaincus d'avoir une équipe et des attaquants très compétitifs et donc plus que de début de mercato je parle d'un mercato entrant terminé. Nous avons déjà beaucoup de joueurs et nous savons combien de compétitions nous disputerons. Pour le moment nous parlons seulement des départs."