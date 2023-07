Edward Still réaliste sur le mercato de Courtrai

A 10 jours du début de la saison 2023-2024, Courtrai ne s'est (presque) pas renforcé. Edward Still, le nouveau coach des Kerels, semble pourtant assez confiant.

Deux. C'est le nombre de joueurs que Courtrai recruté cet été. Et encore, les arrivées de Wasinski (de Charleroi) et Audoor (du Club de Bruges) ne sont que des prêts. Autant dire qu'il y a de quoi s'inquiéter.

Courtrai va-t-il encore tenter d'atirer du monde d'ici la reprise ? Interrogé par le Nieuwsblad, Edward Still s'est montré réaliste. "Vous ne pouvez pas recruter dix joueurs en deux semaines", a-t-il lancé. "La direction fait du bon travail. Les transferts de Wasinski et Audoor ont pu être réalisés rapidement. Il s'agit de deux contrats de prêt, ce qui est un peu plus facile que des transferts définitifs."

D'ici la fin du mercato, Still voudra néanmoins du renfort. "Je veux aussi atirer des joueurs avec de l'expérience, un ou deux. C'est un question d'équilibre", a-t-il annoncé, précisant que Courtrai pourra articuler son équipe autour d'une homme fort...qui pourrait quitter le club dans un futur proche. "Pour l'instant, nous construisons l'équipe autour de Kadi. Il se développe très bien à Courtrai et nous savons qu'il ne sera plus là dans cinq ans. Si une offre intéressante pour le club et pour lui se présente, nous ne nous opposerons pas à son transfert."