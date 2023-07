Ce cadre veut quitter l'Antwerp : "Mais..."

Auteur d'une superbe saison sous les couleurs de l'Antwerp, Jean Butez (28 ans) pourrait quitter le Great Old cet été.

Le gardien français, après 3 ans passés à l'Antwerp, sent qu'il serait peut-être temps de mettre les voiles. Après tout, l'ancien de Mouscron a déjà 28 ans.

Ce ne sera, malheureusement, pas à Burnley. Dans une interview accordée à la Gazet Van Antwerpen, il s'est exprimé sur les négociations avec le club de Kompany, qui n'ont finalement pas abouti. Il explique également que le directeur sportif de l'Antwerp, Marc Overmars, avait trouvé l'offre de 4,5 millions d'euros trop basse.

"Lorsque nous nous sommes retrouvés ici à la fin du mois de juin, il y avait une offre de Burnley sur la table et j'en ai parlé à l'entraîneur (Mark Van Bommel, nda). Il m'a dit que ce serait super d'aller en Premier League et je l'ai pensé aussi. Mais bon, c'est du passé. Les discussions sont terminées et entre-temps, ils ont choisi un autre gardien (James Trafford, nda). Si l'Antwerp avait réagi plus tôt, il en serait peut-être ressorti quelque chose", a déclaré Butez.

Une année supplémentaire à l'Antwerp, ça ne serait pas mal non plus

Butez a également tenu à rassurer les fans anversois : il veut partir, mais il ne serait pas non plus contre rester à l'Antwerp. "(Un depart), c'est le but (...) Mais je suis toujours là. Oui, il y a des clubs qui s'intéressent à moi après ma bonne saison et j'ai envie de jouer à un niveau plus élevé. Mais une année supplémentaire à l'Antwerp, avec le football européen, ne serait pas mal non plus. Je veux aussi le dire clairement aux supporters. Tout le monde me demande ce que je vais faire, mais je ne peux pas répondre à cette question pour l'instant. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis très heureux ici. Je fais partie d'un groupe magnifique et j'ai une bonne relation avec l'entraîneur. Je suis dans une situation de luxe."