De l'argent tombé du ciel pour La Gantoise

Les supporters de La Gantoise peuvent s'attendre à quelques changements au sein de leur équipe. En effet, le club serait sur le point de conclure un accord avec Watford pour le talentueux Giorgi Chakvetadze. D'après les informations, les deux clubs auraient trouvé un terrain d'entente.

L'accord concernerait un prêt avec option d'achat pour Chakvetadze, âgé de 23 ans. Le milieu de terrain aurait déjà passé avec succès sa visite médicale chez Watford, et les négociations sont en cours depuis la semaine dernière. Selon les informations de The Athletic, l'accord serait quasiment finalisé.

Avec cette potentielle arrivée de Chakvetadze, La Gantoise vise à renforcer son effectif en vue de la nouvelle saison. Les supporters attendent avec impatience de voir comment le milieu de terrain géorgien s'intégrera dans leur équipe et contribuera à leurs performances sur le terrain."

