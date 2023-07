Edward Still a dans ses rangs une pépite ambitieuse

Lynnt Audoor, le jeune milieu de terrain prometteur du Club Brugge, a été prêté au KV Courtrai pour la saison à venir. L'espoir du football espère ainsi faire ses preuves et gagner en expérience au plus haut niveau du football belge.

"En concertation avec le Club de Bruges, j'ai décidé de venir ici", a déclaré Audoor dans une interview accordée à Het Nieuwsblad. "Pour moi, c'était le meilleur choix pour acquérir de l'expérience en première division. Finalement, Courtrai s'est retrouvé là, ce qui n'est pas pour me déplaire. De plus, j'ai eu la chance d'être immédiatement bien accueilli dans le groupe. Je me suis tout de suite bien entendu avec tout le monde".

Le principal objectif d'Audoor est maintenant de gagner du temps de jeu et de montrer ses compétences sur le terrain. "Je suis quelqu'un de calme avec le ballon et je peux jouer n'importe où au milieu de terrain. Je garde le ballon et j'essaie de guider l'équipe. Je veux transmettre au KVK (KV Courtrai) ce que j'ai appris au Club . Still (l'entraîneur du KV Courtrai) est un très bon entraîneur. Il dit les choses telles qu'elles sont et fait ressortir le meilleur de chaque joueur."

Audoor a déjà eu l'occasion de jouer neuf matchs avec l'équipe A du Club . Cependant, il reste encore sous contrat avec le Club jusqu'à l'été 2025, ce qui montre la confiance que le club place en lui pour l'avenir. En prêt au KV Courtrai, Audoor espère saisir cette opportunité pour s'améliorer et revenir plus fort au Club dans le futur.