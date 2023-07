Un entraîneur décrié à Anderlecht et un ancien buteur ressuscité de Charleroi face à Genk en Ligue des Champions

Le Racing Genk se déplace à Genève pour défier le FC Servette. Les Limbourgeois retrouveront quelques têtes connues du championnat belge.

Comme l'année dernière avec la confrontation entre Anderlecht et les Young Boys Berne (remportée par les Mauves de Felice Mazzu aux tirs au but), la Coupe d'Europe nous offre un affrontement belgo-suisse. Cette fois, c'est Servette - Genk qui est à l'affiche au deuxième tour préliminaire de Ligue des Champions.

Outre le barrage de Conférence League de l'année passée, la rencontre de ce soir (coup d'envoi à 20h30) rappellera des souvenirs aux Anderlechtois. En effet, sur le banc suisse, on retrouve un certain René Weiler.

Malgré un titre décroché lors de la saison 2016/2017 (le dernier en date) et un quart de finale d'Europa League (perdu de toute justesse face au Manchester United d'Ibrahimovic et Lukaku), l'entraîneur helvète n'avait jamais fait l'unanimité à Bruxelles.

Les supporters et les observateurs lui reprochaient son jeu trop frileux et calculateur, aux antipodes des habitudes de la maison. Il n'avait d'ailleurs fallu que sept matchs pour le voir s'en aller la saison suivante. Tandis qu'Hein Vanhaezebrouck lui succédait, Weiler est revenu au pays, au FC Lucerne.

Il s'est ensuite offert deux séjours exotiques, d'abord au club cairote d'El Ahly (une Supercoupe et un titre remportés) puis aux Kashima Antlers, au Japon. Sans club depuis plusieurs mois, il n'a signé au FC Servette que le premier juillet. Contre Genk, il coachera ainsi son deuxième match.

Le premier ? Une victoire 1-3 sur la pelouse des Grasshoppers de Zurich, avec un doublé de Chris Bedia. Comme son entraîneur, l'attaquant s'est refait une santé depuis son départ du championnat belge. Présent à Charleroi de 2016 à 2019, il n'a jamais dépassé les trois buts sur une saison.

Après des locations à Zulte Waregem, Troyes et Sochaux, le centre-avant ivoirien a définitivement quitté les Zèbres lorsqu'Edward Still lui a fait comprendre qu'il ne comptait pas sur lui. Au FC Servette, il a d'abord connu six mois d'adaptation avant d'exploser la saison passée avec 12 buts et 3 assists malgré une blessure qui l'a écarté des terrains toute la première partie de saison.

Son retour a aidé l'équipe à accrocher la deuxième place, loin derrière les Young Boys. Le doublé inscrit il y a trois jours montre que l'ancien Carolo n'a pas perdu ses sensations avec l'intersaison, que du contraire.

Chris Bedia wrócił po kontuzji i w 3 meczach strzelił 4 gole. Wszystkie bramki dla Servette po przerwie zimowej są jego autorstwa.pic.twitter.com/fMQNvYYe4G

— Szwajcarska Piłka (@szwajcarska) February 12, 2023