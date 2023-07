Un refus...mais une bonne nouvelle pour Roméo Lavia

Roméo Lavia (19 ans) a passé plusieurs paliers cette saison. Au point d'être concerné de manière insistante par un départ de Southampton cet été.

La question concernant Lavia, ce n'est pas tant de savoir s'il va partir, tant il est évident qu'il n'a pas sa place en Championship. Ce n'est pas non plus concernant sa prochaine destination : le jeune Diable Rouge aurait d'ores et déjà un accord oral avec Liverpool.

L'incertitude règne plutôt quant au moment de son départ cet été. Liverpool vient en effet de seulement débuter les négociations avec Southampton. Les Reds étaient pressentis pour déposer une offre très prochainement.

Selon les informations de The Athletic, Liverpool aurait transmis une offre aux alentours de 43 millions d'euros pour l'ancien d'Anderlecht et de Manchester City. Comme prévu, les Saints auraient...refusé l'offre. Cela devrait leur permettre de répondre par le biais d'une contre-proposition, à hauteur de 60 millions d'euros. En d'autres termes : les négociations devraient se poursuivre ces prochains jours.