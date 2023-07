Un titulaire cité sur le départ d'Anderlecht devrait finalement rester !

Alors qu'il ne semblait plus y avoir d'avenir, Majeed Ashimeru pourrait finalement bien poursuivre l'aventure à Anderlecht. Le milieu de terrain aurait finalement convaincu Jesper Fredberg et Brian Riemer.

La semaine dernière, le Sporting d'Anderlecht a véritablement lancé son mercato estival. Après les trois transferts confirmés que sont Dolberg, Dupé et Patris, l'attaquant Luis Vazquez, mais aussi Lonwijk et Mendel devraient rejoindre la capitale, en attendant encore d'autres recrues.

Avec Amadou Diawara, Majeed Ashimeru, Marco Kana, Théo Leoni, Kristian Arnstad et donc la probable arrivée de Justin Lonwijk, le milieu de terrain d'Anderlecht semble bien rempli et il n'est pas exclu de voir l'un des joueurs précédemment cités quitter le navire.

Depuis le début de l'été, c'est bien Ashimeru qui est pressenti pour s'en aller. Pourtant solide titulaire la saison dernière (42 rencontres disputées sur l'ensemble de la saison, pour plus de 2.600 minutes de jeu), le Ghanéen ne plaisait plus tellement à Brian Riemer et Jesper Freberg... mais la situation aurait changé.

© photonews

Het Nieuwsblad annonce ce matin que le joueur de 26 ans, qui était aussi ouvert à un départ, réalise une bonne préparation et se sent dans une meilleure forme physique que la saison dernière. Les deux Danois auraient donc changé leur fusil d'épaule : Ashimeru devrait bien faire partie des plans pour cette nouvelle saison.

Si le Sporting évolue bien dans un système à deux attaquants et à deux milieux centraux, ce changement d'avis pourrait saturer quelque peu l'entrejeu... d'autant que Jesper Fredberg semblait encore à la recherche d'un nouveau médian.