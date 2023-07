Un international débarque de MLS pour s'imposer en Pro League (officiel)

L'international islandais Victor Pálsson jouera les trois prochaines saisons pour la KAS Eupen.

Le joueur défensif de 32 ans quitte le club de première division américaine D.C. United Washington pour la Jupiler Pro League. Il a signé un contrat de trois ans avec la KAS Eupen jusqu’au 30 juin 2026.

Victor Pálsson est né le 30 avril 1991 à Reykjavik et a entamé une carrière internationale dès sa jeunesse en passant par Aarhus GF (Danemark) et le FC Liverpool (Angleterre). Les premières étapes de sa carrière professionnelle ont été des clubs en Angleterre, en Écosse, aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Suède et au Danemark. En 2017, il a rejoint le FC Zurich, promu en première division suisse, qui a remporté la coupe en 2018 avec Victor Pálsson comme capitaine. De 2019 à 2022, il a joué en Allemagne pour Darmstadt 98 (2e Bundesliga) et Schalke 04, avec qui il a réussi à remonter en 2022 comme champion de 2e Bundesliga vers la plus haute ligue.

Victor Pálsson a été international islandais dans les catégories de jeunes avec 23 sélections et a disputé 29 matches internationaux avec l’équipe nationale A de son pays.