Anderlecht n'aura pas existé face à l'Union : "Nous avons contrôlé le match de bout en bout"

Face à un bien piètre Anderlecht, l'Union aura eu le mérite de faire son match, jouer son jeu. Les coéquipiers d'Anthony Moris ont d'ailleurs livré une très bonne première mi-temps.

"Sur la première mi-temps, je pense qu'il n'y a rien à dire. Le match aurait dû être tué à ce moment-là, parce qu'on touche deux fois le poteau et qu'on a plusieurs occasions. (Sur cette mi-temps), Anderlecht n'a pas vu le jour", a déclaré le gardien de l'Union en zone mixte.

"On s'attendait un peu à un match du genre. Parce qu'on savait qu'il y avait de la qualité de notre côté, avec un coach qui a eu l'intelligence de rester dans la continuité, et d'apporter dans le même temps sa petite touche à lui. Aujourd'hui, il y a des joueurs comme Puertas, Eckert ou Machida qui sont tout sauf anodins, qui ont été un peu dans l'ombre l'année passée et qui maintenant ont pris leurs responsabilités."

En fin de match, l'Union a eu un peu plus de mal, et a failli concéder le but de l'égalisation. "C'est normal. Tu joues quand même Anderlecht. Il y a le contexte aussi du derby. A la mi-temps, ils se sont dit qu'ils pouvaient avoir une réaction et ne pas perdre un 7e derby d'affilée. Anderlecht a eu des phases, oui, mais sans être vraiment dangereux", a continué Moris. "On a bien contrôlé le match. De bout en bout. Ce ne sont pas trois points qu'on devra prendre plus tard dans la saison. Cela nous fait du bien moralement."