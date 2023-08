Annoncé officiellement, le transfert d'un club de Pro League tarde à être validé

STVV a officiellement annoncé le transfert de Joel Fujita, mais son visa n'est pas encore en règle. Le milieu de terrain japonais de 21 ans arrive de Yokohama F.M. et STVV fait tout son possible pour obtenir son visa le plus rapidement possible, rapporte Het Belang van Limburg.

Le fait que les papiers de Fujita ne soient pas encore complets signifie que le milieu de terrain japonais doit s'entraîner seul au STVV. En tout cas, Fujita ne manque pas de compatriotes au STVV, le milieu de terrain étant le septième joueur de nationalité japonaise. Andre Pinto, le directeur sportif de STVV, a réagi plus tôt via les canaux officiels de STVV, très satisfait de l'arrivée de Fujita. "A 21 ans, Fujita compte déjà 2 sélections en équipe nationale japonaise et 138 matches professionnels à son actif. Fujita est un milieu de terrain techniquement fort, capable de percer les lignes avec le ballon au pied". Les Canaris ont prévu un match d'entraînement après leur victoire 1-0 sur le Standard. Mercredi, STVV affrontera Leipzig, le tout nouveau club de Lois Openda.