Passer Servette, une obligation pour la suite du mercato de Genk

En cas de victoire ce mercredi, les Limbourgeois seront, au minimum, assurés de participer à la phase de groupes de l'Europa League.

Après le partage de la manche aller (1-1), le Racing Genk reçoit Servette ce mercredi soir afin de se qualifier pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Si les joueurs présents sur la pelouse ne penseront qu'au sportif, le conseil d'administration de Genk y voit déjà une belle affaire financière.

En cas de qualification pour le troisième tour, les joueurs de Wouter Vrancken seront, au minimum, assurés de disputer les poules de l'Europa League. Une participation qui pourrait rapporter plus de 3.5M€ dans les caisses et qui permettrait de négocier plus facilement avec de potentielles recrues.

Au troisième tour, Genk affronterait les Rangers. Pour se qualifier pour les poules de la Ligue des Champions, il faudrait disposer de la formation écossaise et s'imposer à nouveau lors des barrages. Un parcours difficile, mais qui pourrait rapporter jusqu'à 15M€ supplémentaires.

Lors de ces barrages, les Limbourgeois pourraient être confrontés au PSV, à Marseille, Braga, le Panathinaikos et d'autres. Premier cap : Servette.