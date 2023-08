La honte pour Genk... qui n'avait pas travaillé les tirs au but !

Le Racing Genk a été éliminé par le Servette Genève ce mercredi aux tirs au but. Une vraie contre-performance.

Tout semblait se passer au mieux à Genk dans l'optique de la qualification, si l'on excepte la blessure de Bryan Heynen (qui a l'air sévère) : face à un modeste Servette réduit à 10 après trois minutes de jeu, on se disait qu'il ne pouvait rien arriver aux Limbourgeois.

Cent-vingt minutes plus tard, on déchante : le Racing Genk prend piètrement la porte aux tirs au but après avoir concédé le 2-2. Une énorme contre-performance. Et après coup, les propos d'avant-match de Wouter Vrancken et Mark McKenzie font un peu tache.

"Non, nous ne préparons pas de tirs au but. Car vous ne pouvez pas vous préparer à la pression d'un stade de 15.000 personnes dans ces conditions", déclarait l'entraîneur de Genk dans le Belang Van Limburg. "A l'entraînement, ce n'est pas si difficile de mettre un penalty dans le coin du but".

McKenzie espérait ne pas en arriver là. "Je n'ai jamais tiré de penalty dans ma carrière, sauf si on compte les U12", plaisantait l'Américain. "Je prendrai mes responsabilités si nécessaire, mais espérons ne pas devoir aller jusque là et faire le job en 90 minutes". Oups...