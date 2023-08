Une solution pour Dennis Praet, qui veut éviter la Championship ?

Dennis Praet - comme Wout Faes et Timothy Castagne - est toujours un joueur de Leicester City. Mais le milieu belge veut éviter la Championship, et cherche donc une solution.

Il y aura du mouvement chez les Belges de Leicester City, pour lesquels une descente en Championship n'est clairement pas l'idéal au vu de leur statut en sélection et même leur âge. Dennis Praet (29 ans), assez étonnamment, pourrait être le premier à trouver une solution.

Habituellement réserviste chez les Foxes, il faut dire que Praet aurait probablement cherché un nouveau club même en cas de maintien. Et ce "nouveau" club... pourrait être l'un des anciens clubs de l'ex-Anderlechtois.

Selon Sky Italia, le Torino, où Praet a évolué en prêt en 2021-2022, serait toujours intéressé par son ancien joueur. Le club turinois souhaiterait convaincre Leicester City de laisser partir le Belge pour un montant raisonnable ; Praet n'a plus qu'un an de contrat et est estimé à 7 millions d'euros. Il avait coûté 19 millions à l'époque lors de son transfert de la Sampdoria vers Leicester.