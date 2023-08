Sans briller et sans Orban, mais avec un Roef sublime, La Gantoise capitalise

Les joueurs de Hein Vanhaezebrouck se sont imposés sur la pelouse de Malines ce dimanche. La rencontre n'aura pas été flamboyante, mais les Buffalos ont fait le boulot.

Comme chaque année à la même période, La Gantoise joue en même temps son avenir européen, mais aussi ses premières minutes en Jupiler Pro League. Après avoir battu Courtrai en ouverture, les Buffalos ont joué un match sérieux pour s'imposer derrière les anciennes casernes.

Et les Gantois n'ont eu besoin que d'un but. Il a été marqué par Dimitri Lavalée contre son camp en début de deuxième acte (54', 0-1). Les Malinois ont tout tenté dans cette rencontre, mais malgré une occasion 5 étoiles pour Walsh et un poteau de Malede, plus rien ne sera marqué... malgré des arrêts de jeu incroyables.

En tombant, Torunarigha bascule Malede comme une quille. Le penalty est sifflé, et ROb Schoofs a l'occasion d'égaliser... mais Davy Roef sort le tir de l'ancien Gantois (0-1).

Notons que Gift Orban n'a pas disputé cette rencontre, il est resté sur le banc. Il se chuchote en effet que l'attaquant aurait un accord avec Lille pour un transfert dans ce mercato. Au classement, les Buffalos ont 6 sur 6 alors que Malines ne compte qu'une petite unité.