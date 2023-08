🎥 La superbe anecdote d'un ancien joueur de Chelsea sur Eden Hazard : "Il était inarrêtable"

Eden Hazard est toujours sans club, deux mois après la fin de son contrat avec le Real Madrid. Malgré les rumeurs, l'ancien Diable Rouge se dirigerait vers une retraite sportive.

Avant son passage au Real, tout le monde se rappelle du joueur qu'était Eden Hazard. Surtout à Chelsea, où le Belge a éclaboussé toute la planète football de son immense talent. C'est avec une pointe de nostalgie que Loic Remy raconte dans une interview ses premiers pas à Chelsea et sa rencontre avec Eden.

"Eden Hazard était inarrêtable à Chelsea. Lors de mon premier entraînement, il avait ce côté nonchalant. Je vois qu'il perd des ballons, qu'il ne défend pas trop. Je rentre dans le vestiaire et je lui dis : 'Eden , sérieux ? Tu t'entraînes comme ça ?'. Et puis il me dit : 'T'inquiètes pas, tu verras ce week-end c'est qui le boss.' "

Le Français raconte alors son premier match à Stamford Bridge, où Hazard avait une nouvelle fois livré une prestation à la hauteur de son talent. "Il jouait comme avec ses enfants dans la cour de recré. Je pense que ce jour-là, il marque un but ou fait une passe décisive. Je monte sur le terrain et je marque sur une action qu'il fait, où il met le joueur adverse dans les cordes. Dans le vestiaire, Eden vient et me dit 'Alors ? Je t'avais dit que c'était qui le boss ?'."

Parce que c'était aussi ça le prime Eden Hazard. De la nonchalance sur le terrain d'entraînement certes, mais des éclairs de genie lors des matchs.