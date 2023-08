Bart Nieuwkoop, un soldat qui manquera à l'Union

La nouvelle est tombée comme une petite bombe ce mercredi : Bart Nieuwkoop va quitter l'Union Saint-Gilloise. Le Néerlandais devrait très bientôt rejoindre son ancien club, le Feyenoord Rotterdam.

La presse flamande semble formelle : Nieuwkoop ne sera bientôt plus un pensionnaire du Parc Duden. Un départ d'un cadre, qui s'incrit dans la longue lignée de ceux déjà enregistrés cet été.

Outre le fait que l'Union devra trouver un joueur capable de remplaçer le Néerlandais, ce dernier quitte la Belgique après s'être totalement relancés au prix de deux saisons de très haute facture.

La Belgique découvre un véritable soldat

Arrivé en 2021 à l'Union après de nombreuses années passées au Feyenoord sans jamais vraiment parvenir à s'y imposer (81 rencontres en 6 ans), Nieuwkoop découvre la Pro League. Directement, sous l'aile de Felice Mazzù, il est propulsé titulaire au sein d'une équipe qui fait sensation et caracole, contre toute attente, en tête du championnat.

Très vite, la Belgique découvre un joueur polyvalent, capable d'évoluer en tant que latéral ou milieu de terrain, tant à droite qu'à gauche. Le Néerlandais impressionne par sa débauche d'énergie, son apport défensif et son impact physique.

En janvier, après une victoire d'apparence aisée face à Seraing, le tacticien unioniste de l'époque saluait la "mentalité" exemplaire de Nieuwkoop. Le Carolo louait cette capacité de Nieuwkoop à "revenir défendre comme un chien".

Une seconde saison en patron

Après une première saison réussie au point de vue individuel et collectif, malgré la perte du titre au profit de Bruges, Nieuwkoop entame la seconde sur les mêmes bases : une combativité et une présence de tous les instants.

Positionné dans un rôle hybride en tant que piston/milieu droit dans le 3-5-2 de Geraerts, Nieuwkoop continue d'impressionner. Outre son travail défensif, il est aussi capable de donner des assists (2 contre Anderlecht, 1 lors du 3-3 contre Braga puis contre l'Union Berlin,...) mais aussi de marquer des buts importants. Symbole du jusqu'au-boutisme de son équipe, il l'incarnera à merveille lorsqu'il égalisera à la dernière seconde au Marien, alors que Bruges menait de 2 buts.

Malgré la nouvelle désillusion en fin de saison, Nieuwkoop sera à nouveau à créditer d'un très bon exercice 2022-2023, enregistrant 4 buts et 8 assists en 51 matchs, soit un impressionnant total de plus de 4000 minutes jouées.

Dans son club de coeur, pour prendre sa revanche

Dans une interview, Nieuwkoop avait déclaré sa flamme à l'Union. "C'est un club très ambitieux, un club qui est très bien géré. Un club avec une vision claire. Un club qui ne pompe pas d'argent pour grandir", avait-il confié. Il avait également évoqué son avenir, laissant planer le doute.

Finalement, l'Union aura été pour lui le tremplin vers son club de toujours, le Feyenoord, où il été formé et aura tenté de s'imposer. Chez le champion des Pays-Bas, il arrive avec une statut bien autre que celui qui était le sien lorsqu'il est parti. Celui d'un joueur combatif, au fort volume de jeu, tirant un groupe vers le haut et pouvant faire la différence malgré une position plus défensive.

Bien sûr qu'il manquera à l'Union, qui a déjà dû subir tant de départs depuis le début de ce mercato. La tâche de le remplacer sera, quant à elle, tout sauf évidente...