Bart Nieuwkoop déclare son amour à l'Union et évoque son avenir

Arrivé la saison dernière sur la pointe des pieds, Bart Nieuwkoop est devenu un rouage essentiel au sein de l'Union SG.

Depuis son arrivée du côté du Marien, Nieuwkoop a très vite gagné les galons d'un cadre à part entière : 86 matchs, 8 buts et 11 assists.

Le Néerlandais s'est bien acclimaté à l'Union, club que pourtant, il a avoué ne pas connaître avant d'y être transféré. "C'est un club très ambitieux, un club qui est très bien géré. Un club avec une vision claire. Un club qui ne pompe pas d'argent pour grandir", a déclaré Nieuwkoop dans une interview accordée à VoetbalPrimeur. "Il y a une ambiance très positive ici. Et il n'y a jamais de sifflet. C'est dommage que nous n'ayons pas pu jouer les matchs européens dans notre propre stade."

Nieuwkoop a ensuite donné son sentiment sur la course au titre. "Tout est possible en playoffs, on le sait. Nous devons viser le titre. Ce sont des matchs que nous voulons jouer, mais ce sont les plus difficiles. Pouvons nous supporter la pression ? Oui. Nous avons déjà vécu l'expérience des play-offs (la saison dernière)."

Un titre, le cadeau d'adieu idéal de Nieuwkoop avant de tenter un nouveau challenge ? "Je pense qu'on se reparlera après les playoffs. Que veut le club, qu'est-ce que je veux ? Maintenant, ce sont les play-offs qui sont importants", a répondu Nieuwkoop, sous contrat jusqu'en 2024 avec l'Union.