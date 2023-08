La Gantoise prend des mesures de sécurité avant la réception du Pogoń Szczecin

Comme de nombreux clubs polonais, la réputation des fans du Pogoń Szczecin les précède. La saison dernière, d'importants débordements avaient eu lieu lors d'une rencontre en déplacement face aux Danois de Brondby.

Au Danemark, des supporters polonais ont cassé des sièges et les ont lancés sur le terrain. Après le match, ils se sont battus avec des fans de Brondby, mais également avec des policiers. L'UEFA avait puni le club avec une sanction (réduite ensuite) de trois matchs à l'extérieur sans fans.

