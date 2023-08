Thomas Vermaelen coach des U21 ? Il y aurait un obstacle à sa candidature

L'Union Belge doit encore annoncer le nom du nouvel entraîneur des Espoirs. Les candidatures sont désormais closes pour le successeur de Jacky Mathijssen.

Suite au licenciement de Jacky Mathijssen, la fédération avait lancé un appel à candidatures, sur le modèle de celui qui avait amené Domenico Tedesco à la tête des Diables Rouges. Cet appel se terminait ce 9 août, et l'Union Belge va donc désormais analyser les profils ayant soumis leur candidature.

Mais un nom nécessitera peut-être un travail moins approfondi que d'autres : Thomas Vermaelen. Selon le Nieuwsblad, l'ancien adjoint de Roberto Martinez serait dans les plans de la RBFA, qui aurait rencontré Vermaelen pour discuter d'un retour.

Vermaelen avait fait forte impression lors des formations d'entraîneur, au point où il avait été très proche de devenir l'entraîneur de Saint-Trond, avant que le club trudonnaire opte pour l'expérience de Thorsten Fink. L'ancien du FC Barcelone et d'Arsenal ne serait qui plus est pas intéressé par un poste en D1A.

Mais le Nieuwsblad mentionne tout de même un (gros) problème : Thomas Vermaelen vit à Londres, et ne souhaiterait pas déménager. Si cela ne l'empêcherait pas de devenir entraîneur adjoint, le poste d'entraîneur U21 à temps plein implique bel et bien de résider en Belgique. Cela, couplé à un certain manque d'expérience, ne fait pas de Verminator le candidat n°1.