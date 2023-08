Genk a tout à gagner... et tout à perdre

Une semaine après sa contre-performance contre Servette, le Racing Genk affronte l'Olympiakos ce jeudi soir dans le cadre de la manche aller de l'avant-dernier tour préliminaire d'Europa League. Qualification obligatoire pour les Limbourgeois.

Le Racing Genk s'est manqué et ne disputera pas la Ligue des Champions. La semaine dernière, les Limbourgeois ont été éliminés par Servette au deuxième tour préliminaire de C1, malgré une supériorité numérique de plus de 85 minutes lors de la manche retour.

Reversés au troisième et avant-dernier tour préliminaire de l'Europa League, les joueurs de Wouter Vrancken affrontent un adversaire coriace : l'Olympiakos. Les Belges se rendent ce jeudi dans l'antre du troisième du dernier championnat grec, qui disputera le premier match officiel de sa saison après une préparation en demi-teinte.

Si l'Olympiakos s'est payé le scalp des Rangers et a vaincu Slovacko, l'équipe à la moyenne d'âge plutôt élevée s'est inclinée contre Norwich et a partagé l'enjeu contre le Sabah Baku (Azerbaïdjan) et Nordsjaelland (Norvège).

© photonews

Une qualification amènerait un tirage... plus facile à Genk

Malgré son statut de vice-champion, le Racing Genk n'est pas encore assuré d'atterrir dans les poules d'une Coupe d'Europe. Si l'obstacle grec est passé avec succès, les Limbourgeois défieront Čukarički au dernier tour. Un adversaire potentiel qui apparaît comme jouable en vue d'une qualification pour les poules de l'Europa League.

Si cela se passe mal, Genk aura une dernière chance de jouer la Coupe d'Europe, en Conference League. Pour ce faire, il faudra s'imposer face au gagnant de la double confrontation entre l'Adana Demirspor et le NK Osijek. Déjà moins évident.

Si la lubie d'avoir deux équipes belges en poules de Ligue des Champions a disparu depuis la semaine dernière, la possibilité de voir la Jupiler Pro League perdre un représentant étonnant dès les tours préliminaires existe réellement. Genk a l'occasion de gagner, valider son ticket européen et se donner une bonne chance de jouer l'Europa League, mais aussi de se retrouver dos au mur contre un adversaire difficile à manœuvrer en Conference League. Double tranchant.