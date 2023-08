Anderlecht va au STVV sans peur : "Je préfère le synthétique aux flaques de boue de Seraing"

Anderlecht se rend à Saint-Trond ce dimanche, un déplacement connu pour être piégeux en raison du synthétique du Stayen. Mais cette saison, STVV semble même sportivement en bonne forme, et fait figure de coleader après deux journées !

Personne ou presque n'aurait pu prédire qu'après deux journées de championnat, l'un des co-leaders serait le Saint-Trond du nouveau coach Thorsten Fink. Or non seulement STVV est en tête avec l'Union et La Gantoise, mais les Canaris proposent même un football assez séduisant.

"Leurs deux victoires étaient serrées, ça aurait aussi bien pu être deux partages ; mais bravo à eux pour avoir su mettre le coup de collier nécessaire et avoir 6 points", analysait Brian Riemer en conférence de presse ce vendredi. "Ils ont une bonne équipe et osent jouer au football, j'aime bien ça. C'est bon pour le football belge que des équipes veulent créer du jeu".

© photonews

Le STVV "new look" est en effet bien différent de celui de Bernd Hollerbach la saison passée. "Ils sont bien plus agressifs que ce que j'avais pu voir d'eux la saison passée. C'est un challenge intéressant pour nous", se réjouit Riemer.

"Ils sont en confiance, mais nous arrivons en confiance aussi. Ils veulent jouer au foot, et nous aussi. J'espère donc que ce sera un super match", conclut l'entraîneur du RSC Anderlecht, qui ne craint pas le synthétique trudonnaire. "Pour être honnête, je préfère jouer sur un terrain synthétique que dans la flaque de boue qui servait de terrain à Seraing. Le tout, c'est d'être préparés, pour éviter les blessures en raison du changement de surface. De nos jours, il faut savoir jouer sur tous les types de terrains".