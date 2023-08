Une recrue du RSCA a besoin de temps : "Il prend des cours d'anglais pour s'intégrer"

Anderlecht a transféré à foison cet été, mais tous les nouveaux venus n'auront pas un impact immédiat. Brian Riemer a prévenu : il faudra être patient avec Luis Vazquez.

Luis Vazquez (22 ans) a fait ses grands débuts face à l'Antwerp, montant au jeu pour 7 petites minutes face à l'Antwerp. Bien peu pour montrer grand chose, même si certains ont noté que l'Argentin arrivé de Boca Juniors était encore un peu perdu sur le terrain. Et cela n'a rien d'étonnant : Vazquez découvre un tout autre contexte que celui dans lequel il a évolué jusqu'ici.

"Physiquement, comme je l'ai dit, il est prêt. C'est tout le contraire de Justin Lonwijk, qui n'était pas fit mais parle néerlandais, et s'est donc vite intégré", commence Brian Riemer au sujet de son nouvel attaquant. "Luis est fit, mais il arrive d'Argentine... Il doit s'habituer au football européen, ce sont deux styles très différents. Et la langue est une barrière de plus. J'ai souvent connu cela à Copenhague quand nous amenions des joueurs sud-américains, il leur faut plus de temps".

© photonews

Afin de régler ce souci, Vazquez suit des cours d'anglais intensifs. "Il a des cours tous les jours", affirme Riemer. "Lui et Nilson Angulo prennent des cours d'anglais avec un professeur particulier. Mais bien sûr, comme pour tout le monde, ça ne vient pas du jour au lendemain. Nous suivons ce processus à fond, car c'est crucial pour leur adaptation".

Reste ensuite à ce que Luis Vazquez s'intègre tactiquement à l'équipe. "Ca, c'est mon job (rires). S'il peut jouer avec Kasper Dolberg ? Je le pense, même si là aussi, ce sera plus simple quand ils parleront la même langue", sourit Riemer. "Ils peuvent jouer ensemble, mais l'un des deux doit alors travailler un peu plus défensivement. Vazquez est un joueur de rectangle. Il peut faire du dégât dans la surface. Je crois qu'ils peuvent jouer ensemble, mais selon ce que je mets en place, ce sera aussi peut-être l'un ou l'autre. À moi de structurer cela".

Si les supporters vont devoir prendre leur mal en patience pour voir les réelles qualités de Luis Vazquez, arrivé de Boca Juniors pour 4,5 millions d'euros, Brian Riemer en est persuadé : "Une fois qu'il se sera intégré, Vazquez pourra amener beaucoup". Espérons que l'exemple d'Angulo, justement, qui met un peu trop de temps à s'intégrer, ne sera pas répété...