La porte de sortie surprenante qui s'ouvre à Radja Nainggolan

🚨 Exclusivo: Radja Nainggolan foi oferecido ao Vasco.



O belga tem interesse de jogar no Brasil e vê o Vasco com bons olhos. O volante, que atua como 1° e 2°, além de meia, defendeu Bélgica, Roma e Inter de Milão, entre outros. Agora está livre no mercado. pic.twitter.com/7iKWHEpsJa