🎥 Il n'y a pas qu'en Belgique que le VAR fait discuter : cette agression d'Onana n'a pas amené de penalty

André Onana a été le héros de Manchester United ce lundi soir. En seconde période, à plusieurs reprises, il sera décisif, notamment deux fois face à l'infortuné Fabio Silva (ex-Anderlecht), très dangereux dès sa montée au jeu.

Mais le gardien de but camerounais s'est aussi troué en toute fin de rencontre, sur un ballon aérien très mal jugé : sa sortie aurait clairement dû valoir un penalty à Wolverhampton... et l'arbitre, malgré une intervention du VAR, ne sifflera rien.

Qu'à cela ne tienne : Manchester United s'impose sur un but de Raphaël Varane, après avoir bien résisté aux temps forts de Wolverhampton. Un bon début pour Erik ten Hag et ses hommes.

Not a penaltyūüė≥ Onana only wipes him out !pic.twitter.com/PdA11attK4