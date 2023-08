Le meilleur Zèbre de la saison est à l'image de son équipe

Isaac Mbenza aura tout essayé contre le Standard. Il a mis la pression sur la défense liégeois, sans succès... un peu à l'image de son équipe.

En conférence de presse, Felice Mazzù a ouvert une porte que nous allions de toute façon ouvrir. Le coach des Carolos a déclaré qu'il "y avait deux façons d'analyser la rencontre : la négative en parlant du peu d'occasions créées, ce que la presse allait faire, et l'autre façon en soulignant la bonne mentalité de l'équipe". Puisque c'est demandé si gentiment, nous allons en parler, mais pas si négativement.

Pour cela, il suffit de regarder le match du meilleur Carolo sur le terrain : Isaac Mbenza. Ce dernier, en position d'ailier/piston gauche, a été l'homme le plus dangereux. Non seulement via les coups de pieds arrêtés, mais aussi via des actions individuelles sur les centres. Malheureusement, cela n'a pas été couronné de succès. À l'image de son équipe, il est vrai un peu stérile dans les 25 derniers mètres.

Pourtant, on sent qu'il ne manque pas grand-chose, et comme Isaac Mbenza est un joueur d'expérience, il connait la solution : "Il nous manque des automatismes. C'est exact que c'est la première fois qu'on jouait avec ces deux attaquants (Badji et Dabbagh), ils doivent trouver des automatismes dans leurs courses. C'est frustrant pour moi de ne pas les trouver sur les centres, mais c'est aussi frustrant pour eux quand mes centres n'arrivent pas. Je dois aussi travailler cela".

Et Charleroi aura bien besoin d'améliorer ses automatismes car les deux prochains déplacements, à Genk et à Anderlecht, seront de vrais chocs. Et avec seulement deux points au compteur, les Zèbres ne peuvent pas se permettre un 0 sur 6.